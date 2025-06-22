Стало известно, каким оружием США атаковали ядерные объекты Ирана

США атаковали три ядерных объекта в Иране / © Associated Press

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США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо. Также было запущено 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанге и Исфахане.

Об этом сообщает Fox News.

Перед атакой США связывались с Ираном, чтобы донести, что планируют только удары и не преследуют цель сменить власть в Тегеране.

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Власти иранской провинции Кум подтвердили атаку ВВС США по ядерному объекту Фордо. Но они не уточнили степень разрушения. Однако отметили, что никакой ядерной утечки не ожидается. Запасы обогащенного урана были эвакуированы в атаки.

Во время эфира ведущий иранского государственного телевидения заявил: «Господин Трамп, вы это начали — а мы это завершим». Также в прямом эфире транслировали обширную инфографику с американскими базами на Ближнем Востоке под заголовком: «В пределах огневого поражения Ирана».

Раздалось заявление, что Соединенные Штаты не имеют никаких законных оснований присутствовать в регионе.

Что предшествовало

США присоединились к операции Израиля и атаковали три ядерных объекта Ирана.

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Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Удары нанесли по объектам в городах Фордо, Натанз и Исфахан.

«Все самолеты сейчас покинули воздушное пространство Ирана. Полный боекомплект бомб был сброшен на главную цель — Фордо. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляем наших величайших американских воинов. В мире нет другой армии, которая бы смогла это осуществить. Теперь время для мира! Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Трамп.

Израиль обратился в Администрацию президента США Дональда Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить иранскую ядерную программу.

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