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Стало известно, какое влияние оказывает Маск на формирование администрации Трампа

Стало известно, какое влияние оказывает Маск на формирование администрации Трампа

Дональд Трамп и Илон Маск / Фото: Associated Press

Миллиардер активно влияет на администрацию будущего президента США.

Миллиардер Илон Маск стал одной из ключевых фигур в кругу новоизбранного президента США Дональда Трампа. По информации источников, миллиардер активно участвует в формировании кадровых решений новой администрации.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

Маск почти каждый день находится в имении Трампа в Мар-а-Лаго, где поддерживает тесные отношения с его семьей. Известно, что бизнесмен замечен на семейном фото Трампа после выборов, а также присутствовал на ужине с Меланией Трамп и даже играл в гольф с семьей президента.

Кроме того, Маск влияет на международную политику Трампа, присутствуя во время телефонных разговоров с иностранными лидерами. Одним из таких моментов стал разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, когда Маск получил возможность пообщаться с лидером Украины. Также миллиардер присутствовал во время звонка Трампа с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе Трамп даже передал трубку Маску, чтобы тот мог поговорить и с Зеленским", — говорится в материале.

Напомним, Трамп хочет отменить почти 100 распоряжений Байдена.

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