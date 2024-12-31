Стало известно, какая численность населения на Земле в 2024 году

В следующем году каждую секунду на Земле будет рождаться 4,2 ребенка, а 2,0 человека будут умирать.

В 2024 году население мира увеличилось на более чем 71 миллион человек и на первый день нового года достигло 8,09 миллиарда человек.

Об этом пишет Associated Press.

Рост на 0,9% в этом году является замедлением по сравнению с 2023 годом, когда население планеты увеличилось на 75 миллионов человек. В январе 2025 года ожидается, что каждую секунду на земле будут рождаться 4,2 ребенка, а 2,0 человека будут умирать.

Население Соединенных Штатов увеличилось на 2,6 миллиона человек в 2024 году, и на первый день нового года численность американцев достигла 341 миллиона.

В январе 2025 года в США каждые 9 секунд будет рождаться один ребенок, а каждые 9,4 секунды умирать один человек. Международная миграция также будет способствовать росту численности населения страны, добавляя одного человека каждые 23,2 секунды. В результате сочетания рождений, смертей и миграции население США будет увеличиваться на одного человека каждые 21,2 секунды.

С начала 2020-х годов численность населения США увеличилась почти на 9,7 миллиона человек, что составляет 2,9%. В 2010-х годах население США выросло на 7,4%, что стало самым низким показателем с 1930-х годов.

Напомним, с начала большой войны население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть — все это из-за оттока беженцев, падения рождаемости и гибели людей на войне. Такие данные приводит ООН.

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