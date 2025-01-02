Стало известно, какую цель преследовала хакерская атака Китая на Минфин США

Хакеры, связанные с китайским правительством, сломали высокосекретный офис Министерства финансов США, отвечающий за экономические санкции

Об этом сообщило издание Washington Post.

Хакеры сломали Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Управление финансовых исследований и атаковали офис министра финансов США Джанет Йеллен.

Чиновники, пожелавшие остаться неназванными, считают, что это нападение, инициированное Китаем с целью получения разведданных по поводу возможных финансовых санкций против китайских организаций.

Министерство финансов США подтвердило факт утечки несекретных документов во время "большого инцидента", однако не уточнило, какие именно департаменты пострадали. Согласно заявлению, хакеры проникли через стороннего поставщика услуг кибербезопасности, компанию BeyondTrust.

Финансовые санкции стали ключевым инструментом внешней политики США в отношении Пекина, и китайские фирмы часто подпадают под их действие.

"Министерство иностранных дел Китая назвало заявления о нарушении "безосновательными" и заявило, что Пекин "всегда выступал против всех форм хакерских атак", — говорится в материале.

Напомним, "Новая почта" сообщила украинцам о фишинговой атаке.

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