Стало известно, когда Израиль собирается завершить первый этап войны против ХАМАС

Армия Израиля (ЦАХАЛ) будет проводить первый этап войны в секторе Газа еще 6-8 недель, после чего начнется второй этап.

Об этом информирует Walla со ссылкой на слова израильского чиновника.

Чтобы завершить военное наступление в Хан-Юнисе, военным необходимо примерно 3-4 недели, еще столько же времени необходимо для полного завершения первого "мощного" этапа операции против боевиков ХАМАС в Секторе Газы.

Источник издания сообщает, что в Администрации Джо Байдена были бы рады, если бы Израиль завершил интенсивный этап войны до конца декабря текущего года, когда в Иерусалиме считают, что операция может продолжаться и весь январь.

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"Американцы хотят, чтобы мы закончили боевые действия быстрее, с меньшим ущербом для палестинского гражданского населения и с большим объемом гуманитарной помощи для Газы. Мы бы также хотели, чтобы это произошло, но враг не всегда соглашается", — цитирует издание чиновника.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль готовится к операции "Атлантида". Она предполагает затопление тоннелей под Сектором Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль раскрыл, сколько его военных погибло во время операции против ХАМАС.

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