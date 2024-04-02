Стало известно, когда НАТО выберет следующего генсека после Столтенберга

Союзники по НАТО могут определить кандидатуру следующего генерального секретаря Североатлантического союза уже в течение следующих нескольких недель.

Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит на онлайн-пресс-конференции под эгидой Брюссельского медиахаба США.

"Он (Йенс Столтенберг – ред.) покинет Альянс в октябре этого года. Все мы – послы 32-х стран – в процессе рассмотрения потенциальных преемников. Есть два официальных кандидата. Мы имеем (премьер-министра) Марка Рютте из Нидерландов и (президента) Иоганниса из Румынии. Среди союзников продолжаются обсуждения качеств этих двух выдающихся лидеров. Мы будем продолжать дебаты до того, как достигнем консенсуса в одном из них, будем надеяться, в течение следующих недель", — рассказала американская дипломат.

Она отметила, что пока трудно говорить, сколько времени потребует окончательный выбор следующего руководителя Альянса, но союзники хотели бы добиться решения как можно быстрее. В любом случае, по словам представительницы США, это решение должно быть принято в Вашингтонский саммит НАТО.

"Позиция США такова: мы полностью поддерживаем кандидатуру Марка Рютте на должность генерального секретаря, но мы имеем также самое глубокое уважение к нашему другу президента Иоганнису. Мы очень благодарны, что он выставил свою кандидатуру, и желаем ему всего лучшего, по мере того, как мы обсуждаем этот вопрос среди союзников", – сказала Смит.

Она выразила благодарность Столтенбергу за его лидерство в НАТО более 10 лет, во время которых он смог достичь выдающихся результатов в интересах Альянса. Особую благодарность союзники выражают Столтенбергу за работу за прошедшие два года, очень сложный период после начала полномасштабной российской войны против Украины.

Напомним, президент Румынии Клаус Иоганнис 12 марта официально объявил о желании баллотироваться на должность генсека НАТО.

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