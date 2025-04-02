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Стало известно, когда состоится новый "Рамштайн" и что будут рассматривать: подробности
Встречи такого уровня важны для дальнейшей поддержки Украины в условиях войны, а также для координации действий союзников по обеспечению Киева необходимым оружием и техникой.
Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 11 апреля в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО . Ее проведут совместно Великобритания и Германия, возглавляющие заседания Контактной группы по обороне Украины.
Об этом заявила британская делегация при НАТО.
"Великобритания и Германия проведут встречу Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 апреля", - информируют в материале.
Контактная группа в формате "Рамштайн" - ключевая платформа для международной поддержки украинских Вооруженных сил. Она объединяет более 50 стран, совместно принимающих решение о военной и финансовой помощи Киеву.
В преддверии, 10 апреля, состоится встреча "Коалиции желающих", которую организуют министры обороны Великобритании и Франции - Джон Гили и Себастьян Лекорню. Главной темой станет расширение военной помощи Украине, включая возможные поставки оружия и боеприпасов.
Напомним, 12 февраля в Брюсселе состоялось 26-е заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате "Рамштайн". Участники обсуждали потребности государства и долгосрочные решения.