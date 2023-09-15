Стало известно, когда в США начнется языковая подготовка пилотов, летающих на F-16

Украинские пилоты, а также техники, которые будут обучаться в США по управлению и обслуживанию самолетов F-16, уже в сентябре начнут заниматься языковой подготовкой.
Это произойдет на авиабазе в Техасе.
Об этом заявила в Пентагоне заместитель представителя американского ведомства Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.
"Мы ожидаем, что языковая подготовка начнется позже этого месяца", — отметила представитель Минобороны США.
Пока не может анонсировать конкретную дату, когда начнутся эти учения.
Напомним, что в августе представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США начнут обучение украинских пилотов и технических специалистов на самолетах F-16 в октябре на авиабазе Моррис Нацгвардии США в штате Аризона.
Перед этим украинские военные должны пройти подготовку по английскому на авиабазе Лекленд в штате Техас.
Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может начать применять истребители F-16 уже весной 2024 года.
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