Стало известно, кого Ким Чен Ын может выбрать своим преемником

Ким Чен Ин с дочерью / © Associated Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын все чаще привлекает к государственным делам родную дочь. Скорее всего, она может стать его преемником в должности главы КНДР.

Об этом пишет издание Independent.

Во время недавнего визита Кима в Китай с ним приезжала и его дочь.

Визит в Пекин подогрел слухи о том, что Ким Чу Е могут готовить на роль нового лидера КНДР. Издание отмечает, ссылаясь на данные южнокорейской разведки, что Ким Чен Ын мог привезти дочь в Китай, чтобы помочь ей получить определенный опыт и закрепить статус.

Также отмечают, что даже имя дочери главы КНДР точно не известно: северокорейские государственные СМИ всегда называли ее исключительно «чтимым» или «любимым» ребенком Ким Чен Ына. Предположение, что ее зовут Чу Э, основывается на рассказе бывшего чемпиона НБА Денниса Родмана, когда он вспоминал, как держал на руках маленькую дочь Ким Чен Ына во время поездки в Пхеньян.

Ранее сообщалось, что продвижением сестры лидера КНДР Ким Йо Чжон в политбюро Рабочей партии Северной Кореи является признаком того, что Ким Чен Ын абсолютно доверяет своей родственнице. Как пишут СМИ, Ким Йо Чжон является «мозгом» его тщательно построенного публичного имиджа, поскольку кем Чен Ын пытается усилить свою власть.

Кроме того, Йо Чжон, а не сам Ким Чен Ын, является вдохновителем его визитов в тематические парки, школы, дома простолюдинов, а еще маловероятной дружбы с бывшей звездой НБА Деннисом Родманом.