Трамп выбрал нового руководителем ВМС: что о нем известно

Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал бизнесмена Джона Фелана на пост руководителя Военно-морских сил США.

Об этом пишет издание The Hill.

"Джон станет огромной силой для наших военных ВМС и устойчивым лидером в продвижении моего видения "Америка превыше всего", — сказал Трамп в посте во вторник вечером на TruthSocial. "Он поставит бизнес ВМС США превыше всего".

Фелан — основатель и глава Rugger Management LLC, базирующейся во Флориде частной инвестиционной компании. Ранее он являлся управляющим партнером MSD Capital, еще одной частной инвестиционной компании. У Фелана не было опыта службы в армии.

Он является донором кампании Трампа и других комитетов, связанных с Республиканской партией. Согласно документам Федеральной избирательной комиссии (FEC), в апреле он пожертвовал $834 600 объединенному комитету Трампа по сбору средств Trump 47. Согласно записям FEC, Фелан также делал пожертвования различным филиалам Республиканской партии в штатах во время избирательного цикла 2024 года.

Назначение Джона Фелана на должность руководителя ВМС США должно утвердить Сенат, но, учитывая большинство Республиканской партии в 2025 году, вероятно, кандидатуру Трампа поддержат.

Напомним, Зеленский заявил, что у Украины есть все шансы закончить войну уже в 2025 году, но сначала необходимо узнать, какие предложения есть у Трампа по завершению войны.

Читайте также: