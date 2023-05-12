Стало известно количество украинских беженцев, которые сейчас учатся и работают в ЕС

Статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Об этом заявила европейская комиссар по внутренним делам Илва Йоганссон, пишет Европейская правда.

"Я сообщила министру (внутренним делам Игорю Клименко – ред.) о текущем размещении четырех миллионов находящихся в ЕС украинцев под эгидой Директивы о временной защите", – сказала она.

Она добавила, что среди этих украинцев почти 700 тысяч работают, а еще 450 тысяч детей сейчас учатся в школах и университетах по всему ЕС.

"Конечно, это вызов, но мы с ним справились. Я повторяю, что украинцам, нуждающимся в убежище в ЕС, всегда рады", — подчеркнула Йоганссон.

Напомним, в марте 2022 года ЕС ввел издание разрешений на временную защиту для граждан Украины, выехавших в результате полномасштабного военного вторжения России. Этот статус означает, что украинцам, бегущим от войны, не нужно просить убежище в ЕС.

Ранее стало известно, что с мая в Румынии вводятся новые правила выплат субсидии на жилье и продукты для украинских беженцев. Теперь деньги будут получать только те, кто устроился на работу. Кроме того, на субсидии могут рассчитывать те граждане Украины, дети которых в Румынии ходят в школу.

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