В США будет проведена самая крупная за всю историю страны операция по депортации нелегальных мигрантов.

Дональд Трамп заявил, что Том Хоман станет ответственным за границы США и депортацию его администрации.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Я рад объявить, что бывший директор ICE и верный сторонник контроля за границами Том Хоман присоединится к администрации Трампа и будет отвечать за границы нашей страны", — написал он в воскресенье вечером на своем сайте Truth Social.

Ожидалось, что Трамп предложит Тому Хоману должность, связанную с контролем за границей и депортацией. Трамп заявил, что Хоман будет отвечать за все депортации нелегальных мигрантов, а также за безопасность на южной и северной границах, морскую и авиационную безопасность. что Хоман успешно справится с этой важной задачей.

Хоман рассказывал, что военные не будут задерживать и арестовывать нелегальных иммигрантов в стране, и что ICE будет принимать меры по реализации планов Трампа «гуманным образом».

«Это будет хорошо спланированная операция, которую будут проводить люди из ICE. Мужчины и женщины делают это каждый день», — сказал он., где они будут, и это будет сделано гуманным образом», – говорил он.

Он заявлял, что к 2025 году все станет понятно, подчеркнув, что безопасность должна быть приоритетом, а нелегальные иммигранты должны быть готовы к депортации. депортация в истории страны.

Напомним, сын Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший заявлял, что Украина потеряет поддержку США через 38 дней, согласно его прогнозу.

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