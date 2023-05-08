Стало известно, кто из иностранных лидеров посетит парад на 9 мая в Москве

К российскому диктатору на парад 9 мая приедет небольшое количество иностранных лидеров.
К российскому диктатору Владимиру Путину на парад 9 мая в Москву прибудут президенты Казахстана и Таджикистана, а также глава правительства Армении.
Об этом информирует издание " Радио свобода ".
В пресс-службе лидера Казахстана Касим-Жомарта Токаева заявили, что он будет посещать Москву с рабочим визитом 8 и 9 мая, а также посетит парад.
Также о намерениях президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить парад в Москве сообщила его пресс-служба.
В свою очередь пресс-служба премьер-министра Армении Николая Пашиняна сообщила, что он приедет в Москву на парад 9 мая.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект об установлении в Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Кроме того, мы ранее информировали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может отправиться к диктатору Владимиру Путину на парад до 9 Мая в Москве.
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