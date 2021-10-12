Стало известно, кто мог быть промежуточным звеном в заражении людей коронавирусом

Стало известно, кто мог быть промежуточным звеном в заражении людей коронавирусом

Наиболее вероятный сценарий появления нового коронавируса - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.

Дикие животные, содержавшиеся на фермах в Китае недалеко от пещер, могли быть промежуточным звеном, через которое новый коронавирус передался от летучих мышей человеку.

Об этом пишет The Washington Post.

СМИ сообщает, что в китайском уезде Эньши, что в провинции Хубэй, расположены сотни пещер, в которых обитает не менее семи видов летучих мышей, у представителей одного из которых ранее выявлялся вирус, на 96% похожий на SARS-CoV-2. Недалеко от таких пещер расположены фермы, на которых ранее содержались тысячи диких животных, например, виверры, барсуки, енотовидные собаки. Именно они могли быть промежуточным звеном при передаче коронавируса от летучих мышей человеку. На 290 фермах в Эньши до их закрытия в 2020 году из-за пандемии содержалось от 450 тыс. до 780 тыс. животных.

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Заметим, что Эньши - в шести часах езды от Уханя, где в декабре 2019 года был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. А фермы расположены на расстоянии около 1,5 км от пещер. Также люди посещают пещеры в туристических целях или для спелеологических исследований.

Ученые считают, летучих мышей COVID-19 мог передаться другим животным, а затем уже попасть на рынки в Ухане. По информации одного из источников газеты, дикие животные, продававшиеся на уханьских рынках, поставлялись туда из провинции Хубэй, в том числе из Эньши.

Всемирная организация здравоохранения в рамках расследования происхождения нового коронавируса запрашивала доступ в эти районы Китая, но Пекин ответил отказом.

Напомним, что совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - именно переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.

Но пока специалисты не пришли к окончательным выводам о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания.

Напомним, что США с партнерами продолжат оказывать давление на Китай, чтобы тот предоставил всю необходимую информацию и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения для выяснения причин возникновения COVID-19.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он распространился с китайской лаборатории.

В исследовании ученых из Кембриджского, Гавайского университетов и Потсдамского института изучения изменений климата ученые зафиксировали изменения типа растительности в китайской провинции, что создало среду для распространения летучих мышей, которые являются носителями SARS-CoV-2.

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