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Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по экономике

Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по экономике

Клаудия Голдин

Премия по экономике имени Альфреда Нобеля закрывает нобелевскую неделю.

Нобелевскую премию по экономическим наукам в 2023 году получила американский экономист Клаудия Голдин за исследование роли женщин на рынке труда.

Клаудия Голдин представила первый исчерпывающий отчет о заработках женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ее исследование раскрывает причины изменений, а также основные причины оставшегося гендерного разрыва. Клаудия Голдин собрала данные из США более чем за 200 лет.

"Понимание роли женщины в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше об основных факторах и о том, какие барьеры, возможно, нужно будет устранить в будущем", — сказал глава комитета по премии по экономическим наукам Якоб Свенссон.

В 2022 году Нобелевскую премию по экономике получили Бен Бернанка, Дуглас Даймонд и Филипп Дюбвиг "за исследования финансовых кризисов и работы банков".

В понедельник, 2 октября, в Швеции стартовала Нобелевская неделя. Уже объявлены лауреаты премии в области медицины и физиологии, физики, химии, литературы.

Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргеса Мохаммади. Она находится в тюрьме.

За что дают Нобелевские премии

Согласно завещанию Нобеля, премии каждый год нужно вручать тем людям, которые принесли наибольшую пользу человечеству. До сих пор неизвестно, что побудило изобретателя динамита к созданию специальных денежных премий. Считается, что Нобель сожалел о том, что его изобретения использовались во время войн и принесли человечеству много страданий.

Сколько денег дают за Нобелевскую премию

Нобелевская премия за последние 30 лет составила в денежном эквиваленте сумму в диапазоне от 900 тысяч до 1,5 млн долларов США. Эту премию всегда вручают в шведских кронах.

Нобелевскую премию нельзя присудить посмертно. В то же время, если номинированный на премию человек был еще жив, когда стало известно о присуждении ему премии, но умерло до момента вручения, то премия останется за ним.

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