Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по экономике

Нобелевскую премию по экономическим наукам в 2023 году получила американский экономист Клаудия Голдин за исследование роли женщин на рынке труда.

Клаудия Голдин представила первый исчерпывающий отчет о заработках женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ее исследование раскрывает причины изменений, а также основные причины оставшегося гендерного разрыва. Клаудия Голдин собрала данные из США более чем за 200 лет.

"Понимание роли женщины в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше об основных факторах и о том, какие барьеры, возможно, нужно будет устранить в будущем", — сказал глава комитета по премии по экономическим наукам Якоб Свенссон.

В 2022 году Нобелевскую премию по экономике получили Бен Бернанка, Дуглас Даймонд и Филипп Дюбвиг "за исследования финансовых кризисов и работы банков".

В понедельник, 2 октября, в Швеции стартовала Нобелевская неделя. Уже объявлены лауреаты премии в области медицины и физиологии, физики, химии, литературы.

Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргеса Мохаммади. Она находится в тюрьме.

За что дают Нобелевские премии

Согласно завещанию Нобеля, премии каждый год нужно вручать тем людям, которые принесли наибольшую пользу человечеству. До сих пор неизвестно, что побудило изобретателя динамита к созданию специальных денежных премий. Считается, что Нобель сожалел о том, что его изобретения использовались во время войн и принесли человечеству много страданий.

Сколько денег дают за Нобелевскую премию

Нобелевская премия за последние 30 лет составила в денежном эквиваленте сумму в диапазоне от 900 тысяч до 1,5 млн долларов США. Эту премию всегда вручают в шведских кронах.

Нобелевскую премию нельзя присудить посмертно. В то же время, если номинированный на премию человек был еще жив, когда стало известно о присуждении ему премии, но умерло до момента вручения, то премия останется за ним.

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