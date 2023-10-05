Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по литературе

Нобелевскую премию по литературе в 2023 году получил норвежский писатель Юн Фоссе.

Об этом комитет объявил сегодня, 5 октября.

Юн Фоссе пишет романы, существенно сокращенные к стилю, который стал известен как "минимализм Фоссе".

Фоссе считается одним из представителей постмодернизма и написал романы "Красное, черное", "Плавучий дом", "Свинец и вода", "Меланхолия", "Утро, вечер". Кроме того, он является автором десятков пьес.

Кто получил премию в прошлом году

В 2022 году за выдающуюся литературную деятельность была отмечена премией Анни Эрно. Официально основание вручения Нобелевской премии в этой категории звучит так: "за храбрость и клиническую точность, с которой она раскрывает истоки отчужденности и ограничения личной памяти".

За что дают Нобелевские премии

Согласно завещанию Нобеля, премии каждый год нужно вручать тем людям, которые принесли наибольшую пользу человечеству. До сих пор неизвестно, что побудило изобретателя динамита к созданию специальных денежных премий. Считается, что Нобель сожалел о том, что его изобретения использовались во время войн и принесли человечеству много страданий.

Сколько денег дают за Нобелевскую премию

Нобелевская премия за последние 30 лет составила в денежном эквиваленте сумму в диапазоне от 900 тысяч до 1,5 млн. долларов США. Эту премию всегда вручают в шведских кронах.

Нобелевскую премию нельзя присудить посмертно. В то же время, если номинированный на премию человек был еще жив, когда стало известно о присуждении ему премии, но умерло до момента вручения, то премия останется за ним.

Читайте также: