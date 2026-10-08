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Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по литературе в 2026 году
Нобелевскую премию по литературе получила канадский автор Энн Карсон.
Нобелевский комитет в Шведской академии в Стокгольме назвал победителя по литературе. Награду получила канадская писательница Энн Карсон.
Об этом сообщили в организации.
Нобелевский комитет отметил ее «за смелую и новаторскую наработку, которая в игривом диалоге с классической традицией создала новые формы для современной литературы».
Как сообщили во время церемонии оглашения лауреата, сейчас она находится в Исландии, где «слушает ветер».
76-летняя Энн Карсон известна своим гибридным стилем, в котором сочетаются поэзия и проза, а современные сюжеты переплетаются с античными мифами.
Напомним, в прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Красногоркаи.