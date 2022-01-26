Стало известно, кто стал единственным кандидатом на пост генерального директора ВОЗ

Стало известно, кто стал единственным кандидатом на пост генерального директора ВОЗ

За него не проголосовали только представители Афганистана, Тонги и Восточного Тимора.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом на пост генерального директора организации после голосования.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

"Я не знаю, что сказать", - заявил Гебрейесус после того, как почти все 34 члена исполнительного комитета, представляющие страны-члены организации, одобрили выдвижение его кандидатуры. Он отметил, что его пятилетнее пребывание на посту главы ВОЗ было непростым, а возможность быть переизбранным назвал большой честью.

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Сообщается, что за него не проголосовали только представители Афганистана, Тонги и Восточного Тимора.

Процесс выбора нового директора ВОЗ стартовал в апреле 2021 года и закончится в мае 2022. С апреля до сентября государства-члены могли предложить кандидатуру на пост директора, уже тогда у Гебрейесуса не было оппонентов. 25 января исполнительный комитет выдвинул список кандидатов на пост, в который вошел только действующий глава ВОЗ. Голосование по кандидатуре состоится на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая пройдет 22-28 мая.

Действующий генеральный директор ВОЗ может быть переизбран всего один раз.

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