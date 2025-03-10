Стало известно, кто станет новым премьер-министром Канады

Результаты голосования показали, что новым лидером Либеральной партии Канады станет бывший руководитель Центрального банка Марк Карни.

Об этом информирует Reuters.

Он станет новым премьер-министром страны и заменит на этом посту Джастина Трюдо.

Он опередил бывшую главу Минфина Христю Фриланд, занявшую второе место в конкурсе, в котором проголосовали чуть более 150 000 членов партии.

Уголовник работал спецпосланником ООН по борьбе с изменением климата, является сторонником налога на выбросы углерода, и называет цель по достижению нулевого уровня выбросов "наибольшей коммерческой возможностью нашего времени".

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приостановил 25%-тарифы, наложенные на товары из Канады и Мексики.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп ответил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, пригрозив немедленно повысить тарифы для соседней страны еще больше.

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