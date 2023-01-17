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Стало известно, кто возглавит Министерство обороны Германии вместо Кристине Ламбрехт

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Стало известно, кто возглавит Министерство обороны Германии вместо Кристине Ламбрехт

Фото: Pexels

Новым министром обороны Германии станет соратник канцлера Олафа Шольца.

Новым министром обороны Германии станет соратник канцлера Олафа Шольца по партии и министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Писториус с 2013 года занимает должность министра внутренних дел Нижней Саксонии, а с 2017 – является членом земельного парламента в Ганновере. С 2006 по 2013 год он был мэром Оснабрюка.

Отставка Кристине Ламбрехт

16 января глава Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт написала заявление об отставке.

Немецкое издание "Bild" писало, что, вероятно, отставка связана с рядом ошибок политики, в частности, речь идет о новогоднем обращении Ламбрехта, которое вызвало возмущение как политиков, так и граждан. На видео у министра за спиной взрывались фейерверки, когда она говорила о войне в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
401
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