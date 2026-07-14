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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Стало известно, кто заменит Линдси Грэмма в Сенате США.

Назначение призвано обеспечить продолжение работы, которую вел сенатор.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Линдси Грэм

Линдси Грэм / © Associated Press

Дарлин Грэм Нордон официально назначили на место недавно умершего сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма.

Об этом сообщил губернатор штата Генри МакМастер, информирует Fox News.

По словам губернатора, предназначение призвано обеспечить продолжение работы, которую вел многолетний сенатор.

«Для меня большая честь попросить его младшую сестру Дарлин Грэм завершить его дело», — заявил Макмастер.

Как отмечается, губернатор, являющийся союзником президента США Дональда Трампа, объявил о назначении менее чем через 48 часов после внезапной смерти Линдси Грэмма.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне сообщили о смерти активно поддерживавшего Украину сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп поддержит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм.

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Дата публикации
Количество просмотров
274
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