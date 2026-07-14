Стало известно, кто заменит Линдси Грэмма в Сенате США.

Линдси Грэм / © Associated Press

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Дарлин Грэм Нордон официально назначили на место недавно умершего сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма.

Об этом сообщил губернатор штата Генри МакМастер, информирует Fox News.

По словам губернатора, предназначение призвано обеспечить продолжение работы, которую вел многолетний сенатор.

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«Для меня большая честь попросить его младшую сестру Дарлин Грэм завершить его дело», — заявил Макмастер.

Как отмечается, губернатор, являющийся союзником президента США Дональда Трампа, объявил о назначении менее чем через 48 часов после внезапной смерти Линдси Грэмма.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне сообщили о смерти активно поддерживавшего Украину сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп поддержит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм.

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