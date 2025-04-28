Стало известно, куда Папа Римский Франциск пожертвовал все свои деньги

Папа Римский Франциск / © Associated Press

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Папа Римский Франциск незадолго до смерти пожертвовал почти все деньги тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Речь идет об около 200 тыс. евро, направленных на выплату ипотеки за макаронную фабрику, работающую при тюрьме.

Об этом сообщает The Economist.

Авторы статьи также обратили внимание на некоторые моменты из жизни Папы и распоряжение в его завещании. В частности, Франциск хотел быть похоронен в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Издание отмечает: «Как можно дальше от Ватикана, насколько это было возможно с точки зрения приличия». Поэтому похоронному кортежу пришлось преодолеть 6 км заполненными толпами улицами.

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После завершения публичной официальной церемонии прощания беднейшие жители Рима ждали прибытия тела Франциска, помещенного в простой деревянный гроб.

Базилика Санта-Мария-Маджоре, где похоронили Папу, расположена в нескольких сотнях метров от главного железнодорожного вокзала — усеянной дешевыми гостиницами части Рима. Это окрестность района, который начинает облагораживаться, но там до сих пор проживает высокая доля иммигрантов.

Каким было папство Франциска?

Издание также напомнило, что Франциск избегал мирских атрибутов папства. Он отказался переезжать в Апостольский дворец, а жил в двухкомнатном номере гостевого дома Ватикана. Франциск никогда не обувал традиционную блестящую красную папскую обувь, которую любил его предшественник, папа Бенедикт XVI. Франциск носил потертые черные ботинки с ортопедическими стельками.

По мнению авторов материала, сквозь жизнь и смерть Папы Франциска можно проследить послание о том, что «настоящее место его церкви — на обочине общества». Покойный понтифик воплощал веру, не исключающую сомнения и неопределенности. Его самым известным комментарием может быть ответ на вопрос об ЛГБТ: «Если человек гей, ищет Бога и имеет добрую волю, кто я такой, чтобы судить?»

Теперь перед кардиналами, которые соберутся на конклав, стоит выбор, «выбрать ли человека, готового глубже изучить области, которые Франциск открыл для изучения, или вернуться к более привычному католицизму тех, кто был до него».

Напомним, Папу Франциска похоронили 26 апреля. Он возглавлял Римо-католическую церковь в течение 12 лет и умер в Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет. Среди многих присутствующих на прощании с Папой людей были Владимир и Елена Зеленские.