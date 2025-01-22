Стало известно о больших потерях Северной Кореи на войне в России

По состоянию на середину января 2025 года в Курской области погибли примерно 1000 военных из Северной Кореи. Впрочем, общие потери солдат КНДР еще больше.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на западных официальных лиц.

По данным западных источников, общие потери северокорейской армии в Курской области составляют около 4000 солдат. Речь идет об убитых и раненых.

Отмечается, что это очень высокий показатель, учитывая, что на помощь России в Курскую область было направлено около 11 тыс. рублей. военнослужащих Северной Кореи

В материале BBC указывается, что это очень высокий показатель, учитывая, что всего КНДР направила в Россию около 11 тысяч военных. Число погибших является "неприемлемым для северокорейского контингента без значительного подкрепления", — отмечают аналитики.

Напомним, издание Forbes сообщало о том, что Россия отправляет в бой раненых солдат на костылях. Несмотря на огромные потери Россия продолжает вести войну в Украине, поддерживая численность своего фронта на уровне 600 000 человек.

Читайте также:

27 российских военных в плену: как украинские десантники проводили операцию в Курской области