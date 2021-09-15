Стало известно о первых случаях гибели животных от COVID-19

Стало известно о первых случаях гибели животных от COVID-19

В Монголии от коронавируса умерли два бобра

В Монголии зафиксировали первые случаи гибели животных от коронавируса.

Об этом сообщает сообщает "Синьхуа".

"Два бобра умерли у нас в стране при загадочных обстоятельствах. Результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал COVID-19", — рассказал эксперт Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурен Тувшинбаяр.

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Животные содержались в центре разведения бобров в столице страны Улан-Баторе. Еще у семи бобров тест на коронавирус показал положительный результат. Это был штамм "Дельта".

Кроме бобров, COVID-19 обнаружили у двух домашних кошек.

Монголия — не единственная страна, где COVID-19 обнаружили у животных. Так, в зоопарке Атланты в американском штате Джорджия у 13 горилл подтвердили инфекцию.

Но о смертях животных непосредственно от COVID-19 ранее не было известно. Что животные тоже могут болеть коронавирусом, сообщала Всемирная организация по охране здоровья животных. Инфекция может передаваться от животных к человеку и наоборот.

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