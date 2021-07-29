Стало известно о первых жертвах лесных пожаров в курортной Анталии: детали

Стало известно о первых жертвах лесных пожаров в курортной Анталии: детали

Среди погибших пожилой мужчина.

В Турции в курортной Анталии, на побережье Средиземного моря, в результате масштабного лесного пожара погибли три человека.

Об этом пишет Anadolu.

Управление по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями страны сообщило, что три человека погибли и еще 122 пострадали от лесных пожаров в районе Манавгат. В больницах находится 58 пострадавших.

По данным местных властей, 82-летний мужчина, который остался один дома, умер во время эвакуации. Власти призывают местных жителей соблюдать предупреждения.

Также говорят, что многие дома, сараи, сельскохозяйственные угодья, теплицы и транспортные средства были повреждены из-за пожара. Сейчас специалисты оценивают убытки.

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Также продолжается борьба по тушению 10 пожаров, к работе привлечены 1832 спасателя, три самолета, 29 вертолетов. Министерство сельского и лесного хозяйства также использует беспилотный вертолет для тушения пожара в Манавгат.

Напомним, местные СМИ озвучивают версию возгорания на свалке. В то же время местные власти заявляют — гореть начало одновременно в четырех разных местах и это кажется подозрительным.

Также в Турции начали расследование причин масштабных лесных пожаров , которые накануне вспыхнули в курортной провинции Анталья.

Новости мира: в Турции начали расследование в отношении масштабных лесных пожаров в Анталии

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