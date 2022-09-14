Стало известно о подготовке масштабных военных учений в Беларуси, которые у Лукашенко еще не анонсировали: все детали

В Гомельском районе Беларуси готовятся к проведению новых учений, которые еще не анонсированы.

В Гомельской области осенью могут быть запланированы масштабные военные учения, предполагающие проверку степени боеготовности техники.

Это выяснило гомельское издание "Флагшток".

Журналисты установили, что в августе 2022 года военный комиссариат Гомельской области провел закупку табличек и плакатов на сумму 4 000 рублей (2 473 грн). Именно надписи на табличках и сроки их изготовления и дают основания говорить о масштабных военных учениях.

В ходе учений будут выделены следующие площадки: отделение сбора транспортных средств, отделение резерва транспортных средств и водителей, размещение транспортных средств, имеющих мелкие неисправности, отправление транспортных средств.

Кроме табличек для площадок и отделений, заказали таблички с указанием фамилий и должностей лиц, которые, вероятно, примут участие в этих учениях. Среди них удалось идентифицировать трех подполковников и одного майора.

В тендерной документации отмечен и срок поставки продукции – до 23 сентября 2022 года. Издание пишет, что дата может указывать на срок начала новых учений. Министерство обороны Беларуси новые учения в Гомельской области еще не анонсировало.

Как сообщалось, Резников сообщил, может ли Путин убедить Лукашенко вступить в войну против Украины.

Напомним, на военных учениях в Беларуси заметили подержанную технику, снятую с хранения.

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