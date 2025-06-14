Стало известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП во Франции (фото)

ДТП во Франции

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В результате трагического дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во Франции с участием украинского автобуса, пострадали студенты и преподаватели Кицманского профессионального колледжа Подольского государственного университета. На момент аварии в автобусе находились 46 студентов и 5 преподавателей.

Об этом сообщил руководитель Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк

По предварительной информации, группа возвращалась домой после учебного обмена с аграрным лицеем La Touche во французской Бретани. Обмен длился с 10 по 13 июня в рамках международной программы сотрудничества между учебными заведениями.

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К сожалению, в результате ДТП погибли четверо взрослых человек, трое из которых — граждане Украины.

Власти Франции предоставили пострадавшим всю необходимую помощь: их обеспечили питанием, временным жильем и психологической поддержкой. На данный момент все, кто не пострадал, находятся в безопасных местах.

По состоянию на утро, девять детей находятся в больницах, их состояние — стабильное, угрозы для жизни нет. Украинская сторона работает над тем, чтобы как можно скорее доставить во Францию родителей детей, которые сейчас проходят лечение.

ДТП во Франции

Организацией возвращения украинской делегации домой занимается Посольство Украины во Франции, которое вместе с местными властями координирует все действия по безопасности и эвакуации.

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Украинская власть выразила благодарность французским партнерам и дипломатам за оперативную поддержку и решительные действия в первые часы после трагедии.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции произошла авария с участием украинского автобуса, который ехал с образовательного обмена в Бретани. Погибли четверо взрослых, трое — украинцы. Двое в тяжелом состоянии, дети имеют легкие и средние травмы. Зеленский поблагодарил Францию за скорую помощь, дипломатическая команда работает с пострадавшими.