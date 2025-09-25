Стало известно, от чего чаще всего умирают люди в мире — новое исследование

Инфаркт / © Credits

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, и их бремя продолжает расти. По данным проекта "Глобальное бремя болезней" (GBD), в 2023 году они привели почти к 20 миллионам смертей и стали причиной потери 437 миллионов лет жизни.

Больше всего жизней унесли ишемическая болезнь сердца (8,91 млн) и инсульт (6,79 млн). Исследование показало, что количество утраченных лет жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний с 1990 года возросло в 1,4 раза. При этом риски существенно отличаются в зависимости от региона: наибольшее бремя — в Океании, наименьшее — в богатых странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основные факторы риска:

высокое артериальное давление,

неправильное питание,

высокий уровень "плохого" холестерина,

загрязненный воздух.

Особую обеспокоенность вызывают ожирение и диабет, количество случаев которых постоянно растет и уже существенно влияет на сердечно-сосудистое здоровье. С 1990 по 2023 год потери лет жизни, связанные с ожирением, увеличились на 114%, а с высоким уровнем глюкозы — на 76%.

В разных регионах доминируют разные риски:

в Африке к югу от Сахары — гипертония,

в Восточной и Центральной Европе – табак и алкоголь.

Ученые отмечают, что эффективная политика в сфере здравоохранения должна быть регионально ориентированной. Например, акцент на борьбе с курением и алкоголем в Европе или уменьшение влияния загрязненного воздуха и свинца в странах с низким доходом.

"Мы четко видим: контроль за факторами риска отстает. Если не действовать быстрее, бремя сердечно-сосудистых болезней и дальше будет расти", - отметил соавтор исследования доктор Грегори Рот из Вашингтонского университета.

