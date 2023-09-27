Стало известно, почему Германия медлит с передачей Украине ракет Taurus

По информации WSJ, Шольц почему-то решил, что для передачи Taurus придется отправить в Украину и немецких специалистов.

Германия откладывает отправку Украине ракет большой дальности Taurus из-за опасений в якобы прямой конфронтации с Россией.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Берлине опасаются, что для передачи таких ракет придется отправить в Украину специалистов для работы "на земле".

Немецкие официальные лица заявили, что коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставку Taurus, но канцлер Олаф Шольц затормозил этот шаг из-за опасений, что немецкий персонал должен будет приехать в Украину, чтобы помочь обслуживать оружие.

Шольц считает, что перемещение военного персонала в зону боевых действий будет нуждаться в голосовании парламента, сказали чиновники. Он также обеспокоен тем, что такой шаг может глубже вовлечь Германию в конфликт, возможно, вызвав прямую конфронтацию с Россией.

"Канцлер должен прекратить блокаду поставок Taurus. Нерешительность и технические оправдания только способствуют укреплению веры российского диктатора Владимира Путина в то, что он все еще может победить, и это продолжает войну", — сказал депутат Бундестага Антон Хофрейтер.

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Спикер Шольца заявил, что плана по ближайшей доставке ракет Taurus нет.

Некоторые немецкие официальные лица говорят, что передача Taurus еще может быть одобрена, когда США отправят аналогичное оружие Украине.

Немецкие официальные лица также заявили, что если Taurus все же предоставят, его радиус действия будет сокращен, чтобы свести к минимуму риск его использования для удара по России. Непонятно, позволит ли Берлин Киеву нанести удары по целям в оккупированном Крыму.

Ранее немецкий евродепутат Михаэль Галер предположил, что Шольц затягивает решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что боится уничтожения Крымского моста.

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