Стало известно, почему некоторые военные не отдали Путину честь на параде в Москве (видео)

Во время парада 9 мая в Москве произошел инцидент, вызвавший бурную реакцию в социальных сетях. Оказалось, что большинство высших офицеров российской армии не знают своего устава.

На видео из прямой трансляции "парада победы" в Москве можно увидеть, как во время поздравления кремлевского диктатора Владимира Путина с командованием разных родов войск двое военных не отдали ему честь, в то время как все остальные российские военные это сделали.

Так, на видео видно, что заместитель начальника Рязанского училища ВДВ Сергей Молочников и начальник академии МЧС Виктор Панченков решили не здороваться с Путиным.

Представлявшие на параде Победы ВДВ и МЧС командиры не стали отдавать честь Путину при личной встрече



https://t.co/bTLQIhCRxy pic.twitter.com/NDFuwuoPRq — Максим (@gdepravdaMaksim) May 10, 2024

Впрочем, в конце концов выяснилось, что ни о каком демарше с их стороны речь не идет, а все дело в том, что они просто решили следовать уставу, тогда как остальные офицеры страны-агрессора, очевидно, давно его забыли.

"По строевому уставу, в строю рука к головному убору не прикладывается. Военное поздравление выполняется только вне строя", — объяснил Панченков.

Со своей стороны, Молочников отметил, что не знает, почему другие командиры решили отдать честь Путину.

Напомним, таким курьезом парад в Москве не ограничился. На юго-востоке российской столицы салют до "победобесия" запустили прямо в толпу людей. В результате инцидента пострадал человек, который убегал от горящих частиц.

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