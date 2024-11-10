Стало известно, почему солдаты Северной Кореи добровольно пошли на смерть, воюя против Украины — WSJ

Эксперты отмечают, что КНДР готовит солдат с высокой дисциплиной и лояльностью к режиму, готовым идти на крайний риск в условиях ограниченного снаряжения.

Северокорейских бойцов, приехавших в Россию для участия в войне в Украине, считают наемниками, но многие готовы идти на риск, поскольку для них это возможность уйти от тяжелых условий жизни в КНДР.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что северокорейские бойцы могут проявить высокую мотивацию в бою благодаря специфике их воспитания, даже если воюют далеко от дома и за незнакомое дело.

По словам бывших северокорейских солдат, основная мотивация бойцов, отправляющихся в Россию, заключается в безоговорочной преданности режиму. Их с детства учат, что служба для верховного лидера — это высшая честь и даже смерть на поле боя считается героическим поступком.

Несмотря на отсутствие современной техники, даже элитные части КНДР часто занимаются сельскохозяйственными или строительными работами. Спецназовцы проходят интенсивную подготовку, включая рукопашное сражение и идеологическое обучение, которое фокусируется на преданности лидеру. Они должны идти в бой даже без достаточной оснастки, имея высокую дисциплину.

Попадающие в Россию солдаты часто выполняют роль пехоты, где их ожидают значительные потери, из-за языкового барьера и отсутствия должного оборудования. Однако для многих это шанс повысить свой статус в стране и получить престижные должности.

Напомним, Россия планирует привлечь северокорейских солдат для укрепления обороны в Курской и Белгородской областях. Украинские военные считают, что взять их в плен будет сложно.

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