Стало известно, с чем столкнулась американская подлодка во время инцидента в Южно-Китайском море

Стало известно, с чем столкнулась американская подлодка во время инцидента в Южно-Китайском море

Гора не была отмечена на картах.

Неизвестным объектом, с которым в октябре в Южно-Китайском море столкнулась атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut, оказалась подводная гора.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на американское ведомство.

"В ходе расследования было установлено, что USS Connecticut во время выполнения работ в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе столкнулась с не отмеченной на картах подводной горой", - говорится в сообщении ВМС США.

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Результаты расследования были переданы для рассмотрения командующему Седьмым флотом США вице-адмиралу Карлу Томасу, который затем определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности.

Ранее СМИ писали о том, что американская атомная подводная лодка USS Connecticut, которая ранее получила повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом.

Об этом сообщал гонконгский сайт iNews.

По его информации, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны Китая. Претензии к владению островом предъявляет Вьетнам. На острове располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Возможно, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки.

Также она вряд ли могла столкнуться с подводным рельефом, ведь он хорошо изучен. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание.

Напомним, что ранее американские эксперты заявили в соцсетях, что корпус носовой части атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut, столкнувшейся с неизвестным объектом, получил большие повреждения.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Стоимость каждой достигает в текущих ценах $ 8,5 млрд.

Напомним, что ранее в США инженера-ядерщика ВМС США и его супругу арестовали из-за обвинения в шпионаже. Они сделали нескольких попыток передать секретную информацию об американских атомных подводных лодках другой стране.

Добавим, что ранее между несколькими странами вспыхнул международный скандал из-за подводных лодок.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

Заметим, что, по информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.

Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

У сирийских берегов уже есть британская подлодка - СМИ

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