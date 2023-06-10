Стало известно, сколько боеприпасов Беларусь передала России для войны против Украины

Белорусский режим передавал россиянам боеприпасы еще до начала вторжения, а уже в ходе боевых действий значительно увеличил помощь.

Белорусский режим передал российским войскам 131582 тонны боеприпасов для ведения войны против Украины.

Об этом информирует проект " Мотолько Help " со ссылкой на данные сообщества железнодорожников Белоруссии.

Сообщество железнодорожников Беларуси обнародовало данные по вывозу боеприпасов из Беларуси на территории России и оккупированные территории Украины, начиная с января 2022 по февраль 2023 года.

За 13 месяцев из Беларуси было изучено боеприпасы общим весом на 131 582 тонны. В среднем ежемесячно Россия получала от белорусов 10121 тонн боеприпасов, хотя отмечается, что объемы поставок значительно выросли после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В январе и феврале 2022 года в РФ было вывезено 203 тонны, тогда как в марте уже было вывезено 2558 тонн боеприпасов. Апрель 2022 стал рекордным, за этот период из Беларуси в Россию было вывезено 29 741 тонн боеприпасов.

Вывозом боеприпасов занималось 9 железнодорожных станций. Снаряды, которые Лукашенко передал россиянам для войны вывозились не только на территорию России, но и прямо на оккупированные территории Украины, включая крем. Также часть боеприпасов была вывезена на территории Грузии.

Станции, куда было доставлено наибольшее количество: Брянск-Льговский (Брянск, Брянская обл.) – 25 022 тонны; Тихенький (Краснодарский край) – 11 344 тонны; Алексеевка (Алексеевка, Белгородская обл.) – 10 513 тонн.

Непосредственно в Крым снаряды доставляли на станции: Кировская (3335 т.), Соленое Озеро (3852 т.), Джанкой (561 т.) и Армянск (1800 т.). Также 7768 тонн боеприпасов доставили на станцию Луковский (Северная Осетия).

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь в очередной раз продолжила совместные учения с Россией. Они продлятся по меньшей мере до 18 июня.

Кроме того, мы ранее информировали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в декабре 2022 готовился отдать приказ своим войскам о вторжении в Украину.

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