Стало известно, сколько денег может быть у Путина и откуда они появились

Уже десятки лет в мире пытаются понять, какое состояние имеет президент России Владимир Путин. Выявить это – сложная задача. Однако есть несколько теорий, пытающихся раскрыть источники его богатства и объяснить его происхождение.

Об этом пишет Forbes.

Уильям Браудер, американский финансист и экономист, является одним из наиболее влиятельных критиков Владимира Путина на Западе. Он годами изучал вопрос об источниках и распределении капиталов в России.

Первая теория о богатстве Путина, известная модель Ходорковского, начала формироваться после ареста нефтяного магната Михаила Ходорковского в 2003 году. Путин якобы заключил соглашение с российскими олигархами, согласно которому они отдают ему 50% своего состояния, или потеряют все и попадут в тюрьму. Американский финансист Билл Браудер оценивал состояние Путина в $200 млрд, основываясь на стоимости активов российских миллиардеров. Петр Авен, один из ведущих бизнесменов России, подтвердил, что встречи с Путиным носили обязательный характер.

Вторая теория предполагает, что Путин способствует обогащению своих друзей и родственников через государственные контракты, получая доли в бизнесах или откаты. Эта модель сравнивается с мафиозной структурой, где олигархи остаются обязанными Путину. По словам экономиста Андерса Ослунда, Путин размещает свои деньги через доверенных лиц, оценивая свой капитал в $100–130 млрд. Среди примеров его приближенных — Аркадий Ротенберг и Кирилл Шамалов, получавшие выгодные контракты и становившиеся миллиардерами из-за своих связей с Путиным.

Третья теория предполагает, что Путин фактически не имеет большого богатства, но стремится, чтобы его считали богатым, поскольку это придает ему вес. Официальные денежные отчеты показывают скромный доход и активы. При этом нет упоминаний о дворцах, яхтах и роскошных вещах, которые он якобы использует. Некоторые наблюдатели считают, что Путину не нужно личное богатство, поскольку он может контролировать ресурсы страны только отдавая приказы. Впечатление о его богатстве может являться частью этого контроля.

Напомним, что бывший командующий армией США генерал-лейтенант Бен Ходжес высказал мнение, что олигархи, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, могут начать противодействовать ему и даже отстранить его от власти, если он не прекратит войну в Украине.

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