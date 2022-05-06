Стало известно, сколько европейцев поддерживают поставки оружия Украине: цифры удивляют

Почти две трети граждан ЕС поддерживают финансирование закупок и поставок оружия и техники в Украину.

В то же время цифры между государствами-членами ЕС отличаются. Так, больше всех поставки оружия поддерживают граждане Финляндии (90%), а самый низкий показатель — в Болгарии и на Кипре (30-31%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Flash Eurobarometer.

Следовательно, 67% опрошенных одобряют покупку и поставку военного оборудования Украине, в том числе 33% полностью одобряют и 34% склонны одобрять такое решение.

Следует отметить, что в Финляндии (90%), Эстонии (87%), Польше (86%), Литве (84%) и Португалии (83%) это мероприятие одобряет более восьми из десяти респондентов. В то же время, в Болгарии и на Кипре так думают только 30-31% граждан.

Кроме того, во всех странах показатель поддержки оказания гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны, составляет 90% или даже выше. Несмотря на это, самая низкая отметка — в Бельгии, Болгарии, Венгрии и Словакии (все 90%). В то же время, самая высокая — на Мальте (99%) и Португалии (98%).

Относительно одобрения приема в ЕС людей, бегущих от войны. Этот показатель колеблется от 75% в Болгарии и 77% в Чехии и Словакии до 95% в Хорватии, Финляндии и Мальте и 96% в Португалии.

Финансовая поддержка Украины более спорна в некоторых странах. Несмотря на то, что большинство респондентов поддерживают это во всех государствах-членах ЕС, одобрение финансовой помощи Украине колеблется от 55% в Болгарии до 92% в Финляндии, Мальте и Португалии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запустил глобальную инициативу United24, которая объединит людей со всего мира вокруг желания помочь Украине.

Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине

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