Стало известно, сколько французов получили первую дозу вакцины от коронавируса

Среди взрослого населения вакцинацию полностью прошли 85,8% человек.
Более 50 млн человек во Франции получили первую дозу вакцины от коронавируса, что составляет 75% всего населения страны.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.
Полную вакцинацию прошли 72,3% жителей Франции. А среди взрослого населения вакцинацию в полной мере прошли 85,8% человек.
Напомним, что во Франции ввели специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели коронавирусом. Сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха.
Многие жители страны не поддерживают "санитарные пропуска", в связи с чем регулярно устраивают акции протеста.
Всего во Франции с начала пандемии выявили более 7 млн заражений коронавирусом, свыше 116 тыс. инфицированных скончались.
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