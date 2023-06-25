Стало известно, сколько и какую технику Пригожин бросал на Москву во время бунта.

В Москву через Воронежскую область двигалось более тысячи единиц техники ППК «Вагнер». В их числе танки, ракетные установки, грузовики и легковые автомобили.

Об этом пишет "Baza".

По данным «Базы», первая колонна, насчитывающая около 350 единиц техники, пересекла границу Воронежской области сразу после полуночи 24 июня.

"В колонне было 9 танков, 4 "Тигра", установка "Град", пушка, десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей. Именно эта колонна позже снесла заслон из грузовой и строительной техники на 590 километре М-4 "Дон", — говорится в сообщении.

Около 5 часов утра в область заехала вторая колонна. Она была еще больше — предварительно, насчитывала 375 единиц техники. Колонна двинулась в сторону города Бутурлиновка – там находится военный аэродром Министерства обороны.

"В 7 часов утра на территорию Воронежской области заехала третья колонна техники, насчитывающая около 100 единиц. Среди них 3 танка, две зенитные пушки, автобусы, грузовики и легковушки. Колонна двигалась по трассе М-4 «Дон». В 9 часов утра граница области пересекла четвертая колонна военной техники, общей численностью 212 единиц", — отметили в телеграмм-канале.

Добавим, что восстание Пригожина продемонстрировало, что российским силам не хватает резервов у многих тыловых районов.

По данным американских аналитиков, российский диктатор Владимир Путин знал о подготовке мятежа главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина "больше, чем за сутки".

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