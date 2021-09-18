Стало известно, сколько людей получили первую дозу вакцины против коронавируса во Франции

Стало известно, сколько людей получили первую дозу вакцины против коронавируса во Франции

Почти 90% взрослого населения страны сделали одну или две дозы вакцины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что почти 50 млн жителей страны получили первую дозу вакцины против коронавируса.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения, во Франции почти 50 млн человек (49 915 552) сделали хотя бы первую прививку вакциной, то есть 74% населения страны. Более 47,2 млн человек прошли полную вакцинацию, то есть 67% всего населения Франции.

Почти 90% взрослого населения страны сделали одну или две дозы вакцины.

Во Франции введен так называемый санитарный пропуск: теперь посещать рестораны, бары, спортзалы или музеи смогут только вакцинированные граждане или люди, получившие отрицательный тест на наличие COVID-19.

Многие жители страны не поддержали такое решение и вышли на акции протеста. Так, на субботу, 18 сентября, запланировано 180 антиковидных демонстраций.

С момента начала пандемии коронавируса во Франции COVID-19 был выявлен почти у 6,95 млн человек. Почти 116 тысяч пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, более 6,6 млн полностью вылечились.

Читайте также:

Обязательная вакцинация от коронавируса для медиков начинает действовать во Франции

Новости мира: во Франции отстранили три тысячи медиков без прививок против коронавируса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку