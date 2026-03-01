Стало известно, сколько может занять операция США против Ирана: Трамп назвал сроки

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может занять ориентировочно четыре недели.

Об этом он сообщил в интервью британскому изданию Daily Mail.

По словам американского лидера, нынешний этап боевых действий изначально рассчитывался примерно на месяц.

"Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы ожидали, что он займет около четырех недель или даже меньше", - отметил Трамп.

Президент также подтвердил, что в ходе боевых действий погибли трое американских военных. Их имена пока не обнародовали.

"Это выдающиеся люди. И, к сожалению, мы понимаем, что такие потери могут повторяться", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что ход операции пока соответствует плану. По его словам, удары США и союзников оказались более эффективными, чем ожидалось.

"Все идет так, как мы прогнозировали. Мы ликвидировали значительную часть их руководства - даже больше, чем предполагали. Речь идет примерно о 48 человек", - заявил глава Белого дома.

В то же время, он не исключил возможность переговоров с Ираном, хотя не уточнил, когда именно они могут состояться.

"Они хотят говорить. Но я сказал: вам стоило начать эти переговоры раньше", - добавил Трамп.

Президент сообщил, что провел консультации с лидерами Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и других стран региона по ситуации.

Он также отметил, что администрация уже контактировала с семьями погибших военных, а в ближайшее время планируется их встреча. По словам Трампа, он может посетить авиабазу Доверие или организовать церемонию в Белом доме.

Кроме того, президент выразил надежду, что по завершении боевых действий в Иране появятся предпосылки для политических изменений. "Многое может произойти, и значительная часть этих изменений может быть положительной", - подытожил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры после ударов американских сил и согласился провести разговор.

Также известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и члены его семьи погибли после ударов США и Израиля по Тегерану.