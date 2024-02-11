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Стало известно, сколько непальцев завербовала РФ на войну против Украины

Стало известно, сколько непальцев завербовала РФ на войну против Украины

Непальские солдаты-гуркхи

Непальцам предлагают русское гражданство.

Россия завербовала в свою армию около 15 тысяч жителей Непала, предложив им за службу 2000 долларов.

Об этом пишет CNN.

Тем временем родственники непальцев, требующие от Москвы вернуть их родственников.

"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. В Непале у меня не было никакой возможности трудоустроиться. Но, оглядываясь назад, это было не правильное решение. Мы не представляли, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасающей будет ситуация ", – рассказал один из непальцев.

Кроме денег, ему также было предложено российское гражданство. После короткой учебы, его направили в Бахмут. Там он пробыл около месяца, после чего получил ранения.

"В Бахмуте нет ни одного участка земли, который бы не пострадал от бомб. Все деревья, кусты и зелень… их уже нет. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасна, что плакать хочется", — рассказал наемник, воевавший на стороне кафиров. .

Среди завербованных непальцев по меньшей мере 2000 из них пропали без вести. Члены семей наемников требуют от власти вернуть их мужчин домой. Но политики значительно умаляют количество непальских наемников, участвующих в российско-украинской войне. По их информации, в войне принимают участие около 200 граждан Непала.

Тем временем беженцев из Сирии, прибывающих в РФ за учебными или туристическими визами, привлекают в Якутию на работу в военизированной охране, после чего отправляют на войну против Украины.

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