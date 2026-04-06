Истребитель F-15 / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты за время проведения военной операции против Ирана уже потеряли не менее семи самолетов.

Об этом сообщает CNN.

В частности, 2 марта три истребителя F-15 были сбиты кувейтскими системами ПВО в результате «дружественного огня» над территорией Кувейта. Все шесть членов экипажа смогли безопасно катапультироваться. Министр обороны США Пит Гегсет на этой неделе заявил, что трое пилотов уже вернулись к выполнению боевых задач.

Реклама

12 марта в Ираке потерпел крушение американский реактивный самолет-заправщик KC-135. В результате аварии погибли шесть членов экипажа. Американские военные уточнили, что самолет не был сбит ни враждебным, ни дружеским огнем. Он стал участником инцидента с другим воздушным судном во время операции «Эпическая ярость».

При этом второй самолет, по данным источников, смог безопасно приземлиться.

Также 27 марта самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США был уничтожен прямо на взлетной полосе. Это произошло в результате иранской атаки на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии.

По информации CNN, во время этой атаки пострадали по меньшей мере десять американских военных. О погибших не сообщалось. Кроме того, был поврежден еще один самолет-заправщик ВВС США.

Реклама

Еще один инцидент произошел в прошлом месяце. Американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на одной из баз США на Ближнем Востоке после того, как потерпел поражение, вероятно, огнем со стороны Ирана. Об этом сообщили CNN два источника, осведомленных о ситуации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану силовыми действиями в случае отсутствия соглашения.

Мы ранее информировали, что недавние атаки Ирана на два американских истребителя, вероятно, ввели президента США Дональда Трампа в режим паники.