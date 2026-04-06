Стало известно, сколько самолетов потеряли США за время операции против Ирана — СМИ
Потери американской авиации продолжают расти.
Соединенные Штаты за время проведения военной операции против Ирана уже потеряли не менее семи самолетов.
Об этом сообщает CNN.
В частности, 2 марта три истребителя F-15 были сбиты кувейтскими системами ПВО в результате «дружественного огня» над территорией Кувейта. Все шесть членов экипажа смогли безопасно катапультироваться. Министр обороны США Пит Гегсет на этой неделе заявил, что трое пилотов уже вернулись к выполнению боевых задач.
12 марта в Ираке потерпел крушение американский реактивный самолет-заправщик KC-135. В результате аварии погибли шесть членов экипажа. Американские военные уточнили, что самолет не был сбит ни враждебным, ни дружеским огнем. Он стал участником инцидента с другим воздушным судном во время операции «Эпическая ярость».
При этом второй самолет, по данным источников, смог безопасно приземлиться.
Также 27 марта самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США был уничтожен прямо на взлетной полосе. Это произошло в результате иранской атаки на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии.
По информации CNN, во время этой атаки пострадали по меньшей мере десять американских военных. О погибших не сообщалось. Кроме того, был поврежден еще один самолет-заправщик ВВС США.
Еще один инцидент произошел в прошлом месяце. Американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на одной из баз США на Ближнем Востоке после того, как потерпел поражение, вероятно, огнем со стороны Ирана. Об этом сообщили CNN два источника, осведомленных о ситуации.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану силовыми действиями в случае отсутствия соглашения.
Мы ранее информировали, что недавние атаки Ирана на два американских истребителя, вероятно, ввели президента США Дональда Трампа в режим паники.