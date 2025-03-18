Стало известно, сколько сирийцев вернулось домой после свержения режима Асада

Данные о миграции динамичны и могут меняться со дня на день.

По состоянию на 6 марта общее количество лиц, вернувшихся в Сирию после свержения режима Башада Асада, составило 873 тысячи человек.

Об этом в соцсети Х сообщил вице-президент Турции Джевдет Йилмаз.

По данным Управления по вопросам миграции, количество сирийцев, совершивших добровольный, безопасный, достойный и упорядоченный возврат, составляет:

С 9 декабря 2024 по 16 марта 2025: 145 639 человек

человек С 2017 по 2025 год: 885 642 человек

На начальном этапе возврат происходил в безопасные зоны, созданные благодаря трансграничным операциям. Позже после свержения диктаторского режима процесс возвращения значительно ускорился.

Ожидается, что по мере улучшения условий безопасности, базовых услуг и экономической ситуации в Сирии количество возвратов будет расти еще быстрее.

Напомним, Министерство обороны Сирии заявило о завершении военной операции против мятежников, поддерживающих бывшего президента Башара Асада. Это произошло на фоне международного давления и призывов к расследованию гибели сотен мирных жителей.

Напомним, 8 декабря 2024 года сирийская оппозиция вошла в столицу Сирии и свергла режим президента Башара Асада. Диктатор был у власти 24 года. Сам Асад сбежал к Москвы .

Сирийские повстанцы формируют переходное правительство. Его возглавляет Мухаммед Башир, руководивший "Правительством спасения" — политической структурой, созданной в 2017 году на территориях, находившихся под контролем сирийской оппозиции, прежде всего в провинции Идлиб.