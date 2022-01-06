Стало известно, сколько солдат в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан отправила Армения

Стало известно, сколько солдат в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан отправила Армения

Они "будут обеспечивать охрану объектов стратегического значения".

Для подавления митингов в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ отправились около 70 военнослужащих из Армении.

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Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Отмечается, что эти военные "должны в составе контингента обеспечивать охрану объектов стратегического значения на фоне массовых протестов в Казахстане".

"В Коллективные миротворческие силы могут входить специальный военный, полицейский и гражданский персонал, силы и средства, выделенные странами ОДКБ. В состав контингента от России войдет подразделение воздушно-десантных войск", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские десантники садятся в грузовой самолет для отправки в Казахстан для подавления митингов в этой стране. В настоящее время точное количество отправленных российских военных неизвестно. ОДКБ также подтверждает участие белорусских военных в составе миротворческих сил в Казахстане

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

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