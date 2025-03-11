Стало известно, сколько украинцев проживает в ЕС в 2025 году: актуальные данные

За последний месяц количество украинцев, получивших временную защиту в ЕС, увеличилось на 25 530 человек (+0,6%).
По состоянию на 31 января 2025 г. в странах Европейского Союза находится почти 4,3 миллиона граждан третьих стран, покинувших Украину из-за российской агрессии. Все они получили статус временной защиты в рамках механизма ЕС.
Об этом сообщил Eurostat.
Где украинцев больше всего?
Три страны, принявшие наибольшее количество беженцев из Украины:
- Германия – 1 170 250 человек (27,3% от общего количества),
- Польша – 993 015 человек (23,2%),
- Чехия – 394 985 человек (9,2%).
За последний месяц количество украинцев, получивших временную защиту в ЕС, увеличилось на 25 530 человек (+0,6%). Наибольший прирост зафиксирован в:
- Германии (+8800; +0,8%),
- Чехии (+6360; +1,6%),
- Испании (+3050; +1,3%).
В то же время, некоторые страны зафиксировали снижение количества украинских беженцев. Наибольшее сокращение зафиксировано в:
- Дании (-2245; -6,1%),
- Франции (-660; -1,1%),
- Австрии (-420; -0,5%),
- Литве (-155; -0,3%).
Наибольшая нагрузка на население
Если рассматривать количество беженцев по отношению к общей численности населения каждой страны, наибольший процент получателей временной защиты зафиксирован в:
- Чехии – 36,2 беженца на 1000 человек,
- Польши – 27,1 на 1000,
- Эстонии – 26,0 на 1000.
Для сравнения, средний показатель в Европейском Союзе составляет 9,5 на 1000 человек.
Кто получил временную защиту?
Среди беженцев из Украины:
- 44,8% – взрослые женщины,
- 31,8% – дети,
- 23,4% – взрослые мужчины.
Согласно решению Европейского совета от 25 июня 2024 года, механизм временной защиты продлен до 4 марта 2026 года. Это позволит украинцам, нашедшим убежище в ЕС, легально оставаться на территории европейских стран еще как минимум год.
Напомним, Кабмин принял решение о выделении 150 миллионов гривен на программу содействия возвращению украинских беженцев из-за границы.
Читайте также: