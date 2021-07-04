Стало известно, сколько украинцев в Польше получили прививки от COVID-19

Стало известно, сколько украинцев в Польше получили прививки от COVID-19

В Польше вакцинировались более 12 000 граждан Украины.

В Польше состоянию на 30 июня частично или полностью вакцинировались почти 30 тыс. иностранцев. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Чаще всего их вакцинируют препаратом Johnson & Johnson.

Об этом сообщает Укринформ.

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"До конца июня в общем 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Первую дозу вакцины или однократную вакцину Janssen (Johnson & Johnson) получили 10 632 гражданина Украины, две дозы — 1797 украинцев", — говорится в сообщении Минздрава Польши.

Украинцев в Польше вакцинируют бесплатно. Иностранцы, имеющие польский идентификационной код (PESEL), автоматически получают электронное направление на прививку. В противном случае нужно получить направление лично у врача на основании загранпаспорта.

Всего в Польше сделали 9 млн 791 тыс. прививок. Полностью вакцинировано более 13 млн человек.

Ранее сообщалось, что Польша вводит обязательный 10-дневный карантин для украинцев.

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