Стало известно, сколько украинцев выехали за границу из-за войны

В настоящее время 50-60% беженцев планируют вернуться в Украину.

Из-за войны, по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сейчас за границей находится примерно 6,3 миллиона наших граждан.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ Александр Гладун.

Он говорит, что выезд наших граждан за границу привел к очень большому сокращению численности населения в Украине.

"Причем, где-то 4,2 миллиона украинцев, это те, которые находятся в странах ЕС. Приблизительно 1,3 миллиона в России или в Белоруссии. А еще где-то 400 тысяч – это люди, выехавшие за пределы Европы в другие страны. Такая вот нелестная картина", — добавляет он.

Вернутся ли беженцы в Украину

В то же время в Украину вернутся далеко не все. А каким будет процент возвратов, сейчас спрогнозировать невозможно.

Сейчас много социологических центров и фирм проводят обследование наших мигрантов по возвращению. Все обследования проходят по разной методологии, но, как правило, опрашивают людей в телефонном режиме. в этих исследованиях представлена, вряд ли можно", — добавил он.

Несмотря на это, по данным этих обследований, сейчас 50-60% беженцев планируют вернуться в Украину.

Напомним, демографическая ситуация может значительно ухудшиться в Украине по окончании войны. Среди возможных угроз – сокращение возрастной группы детей до 14 лет, разница в соотношении женщин и мужчин.

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