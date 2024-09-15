Стало известно, сколько украинских мужчин мобилизационного возраста проживают в Польше

Всего за границей находится около миллиона украинских мужчин призывного возраста.

В Польше на сегодняшний день проживает примерно 300 тысяч мужчин мобилизационного возраста.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на XX встрече Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве.

Он рассказал, что Украина находится с Польшей в тесном диалоге, в частности, в проекте подготовки на польской территории военного подразделения, которое планируют сформировать из украинских добровольцев, проживающих за границей.

"Этот проект, мне кажется, будет очень важен с точки зрения, в частности, и усиления нашей обороноспособности. По оценкам украинской стороны, в Польше на сегодняшний день проживает около трехсот тысяч граждан-мужчин мобилизационного возраста. Всего за рубежом — около миллиона. И это тоже о справедливости", — отметил Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что обязанность защищать свою Родину касается всех граждан – независимо от места пребывания.

Ранее мы писали, что тысячи украинских беженцев могут лишиться убежища в Венгрии.

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