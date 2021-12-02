Стало известно, сколько в мире реализовано COVID-вакцин: счет идет на миллиарды

По состоянию на конец 1 декабря 2021 года общее количество введенных COVID-вакцин составило 8,034 миллиона прививок.
Общее количество реализуемых вакцин против COVID-19 в мире превысило 8 миллиардов прививок.
Об этом говорится в статистике по коронавирусу, обнародованной Университетом медицины имени Джона Гопкинса, пишет Укринформ.
Так, к концу 1 декабря 2021 года общее количество введенных COVID-вакцины составляло 8,034 миллиона прививок.
Согласно представленным данным, поступающим со всего мира, общее количество зарегистрированных заболеваний COVID-19 превысило 263,389 миллиона случаев. Умерло в результате коронавирусной болезни 5,222 миллиона человек.
Украина находится на шестом месте по количеству новых больных (более 512 тысяч) на протяжении последних 28 дней наблюдений. Перед ней в этом списке расположены США, Германия, Великобритания, Россия и Турция.
Напомним, в Европе в течение последней недели количество новых случаев заражения COVID-19 выросло на 7%, а "ковид"-смерть – на 10%.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.