Стало известно, сколько в мире реализовано COVID-вакцин: счет идет на миллиарды

Стало известно, сколько в мире реализовано COVID-вакцин: счет идет на миллиарды

По состоянию на конец 1 декабря 2021 года общее количество введенных COVID-вакцин составило 8,034 миллиона прививок.

Общее количество реализуемых вакцин против COVID-19 в мире превысило 8 миллиардов прививок.

Об этом говорится в статистике по коронавирусу, обнародованной Университетом медицины имени Джона Гопкинса, пишет Укринформ.

Так, к концу 1 декабря 2021 года общее количество введенных COVID-вакцины составляло 8,034 миллиона прививок.

Согласно представленным данным, поступающим со всего мира, общее количество зарегистрированных заболеваний COVID-19 превысило 263,389 миллиона случаев. Умерло в результате коронавирусной болезни 5,222 миллиона человек.

Украина находится на шестом месте по количеству новых больных (более 512 тысяч) на протяжении последних 28 дней наблюдений. Перед ней в этом списке расположены США, Германия, Великобритания, Россия и Турция.

Напомним, в Европе в течение последней недели количество новых случаев заражения COVID-19 выросло на 7%, а "ковид"-смерть – на 10%.

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