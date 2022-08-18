Стало известно, сколько времени россиянам придется ждать визу в Финляндию

Россиянам придется ожидать получения визы в Финляндию до 4-5 месяцев после вступления в силу новых правил относительно существенного сокращения количества выданных документов гражданам РФ.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров РФ.

Так, с 1 сентября 2022 года, когда в Финляндии вступят в силу новые правила, ежедневное количество обращений за финской визой для граждан России будет сокращено вдвое: до 500 в день.

Кроме того, согласно новым правилам, 20% свободных мест будут зарезервированы для туристов и 80% для людей, планирующих посещение страны с целью обучения, работы или по семейным обстоятельствам. Следовательно, количество выдаваемых туристических виз может быть сокращено до одной десятой от нынешнего уровня.

Ранее Ермак рассказал, как победить "русский мир" на многие годы.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потеря виз может стать первым шагом к российскому бунту.

Как сообщалось, в Еврокомиссии прокомментировали прекращение выдачи виз россиянам.

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