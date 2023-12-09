Россияне продолжают стабильно поддерживать войну против Украины. Кроме того, "число" поклонников Путина лишь растет.

Об этом говорится в опросе независимого "Левада-центра".

По данным опроса, на ноябрь 2023 года большинство опрошенных (74%) поддерживают войну, не поддерживают — 18% респондентов.

"Последние пять месяцев продолжает расти доля опрошенных, считающих, что война против Украины продолжается успешно. В ноябре этого года так считали 66% респондентов (55% — в июне)", — говорится в сообщении.

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В то же время, доля жителей России показала максимальные показатели за все время наблюдений — так же, как и в октябре 2022 года (после разгрома российских войск в Харьковской области и объявления мобилизации) 57% опрошенных заявили о необходимости начать переговоры.

За продление боевых действий выступают 36% респондентов.

Среди опрошенных 23-29 ноября 2023 1625 человек.

Исследование проводится дома у респондента путём личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.

Добавим, в Соединенных штатах Америки более 47% американцев считают, что помощь для Украины должна оставаться на "Прямая линия" с Путиным: в ISW назвали вопрос, наиболее интересующий россиян уровни или быть усиленным.

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